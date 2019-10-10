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Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur Anneler İçin Müjdeyi Verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu AK Parti'nin Kızılcahmam kampında partililerle istişare toplantısı yaptı ve sorulara cevap verdi. Alınan bilgilere göre bir milletvekili, çocuğunun ilköğretime başlayana kadar ane ve babasına yarı zamanlı çalışma hakkı tanımakta olan yasanın 2016 yılında yürürlük dahiline alındığını fakat bu yasadan yalnızca işçilerin faydalandığını ifade ederek, memurlara da bu konuda söz verildiğini belirtti.

Gündem 10.10.2019, 09:19 Billdrt
Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur Anneler İçin Müjdeyi Verdi!

Erdoğan'ın memurların neden yasadan yararlanmadığını sormasıyla birlikte, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memurların yaklaşık olarak %49'luk bölümünün 6 yaşından küçük çocuğunun olduğunu, bu ailelerin yarı zamanlı çalışmasının kamuda sıkıntı meydana getirebileceğini vurguladı. Selçuk, yönetmelik çıktığında 6 yaş ve altında çocuğu olan tüm memurların yarı zamanlı çalışmak için başvuruda bulunmasından kaynaklı bir endişe meydana geldiğini ifade etti.

Bu konuda söz verildiğini ve yerine getirilmesi gerektiğini aktaran Erdoğan, gerekirse kapsamı daraltın, bu hakkın öncelikli olarak kadınlara verilmesi gerektiğini ve bir an önce uygulamaya alınmasını söyledi. 

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