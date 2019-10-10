Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur Anneler İçin Müjdeyi Verdi!

Erdoğan'ın memurların neden yasadan yararlanmadığını sormasıyla birlikte, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memurların yaklaşık olarak %49'luk bölümünün 6 yaşından küçük çocuğunun olduğunu, bu ailelerin yarı zamanlı çalışmasının kamuda sıkıntı meydana getirebileceğini vurguladı. Selçuk, yönetmelik çıktığında 6 yaş ve altında çocuğu olan tüm memurların yarı zamanlı çalışmak için başvuruda bulunmasından kaynaklı bir endişe meydana geldiğini ifade etti.

Bu konuda söz verildiğini ve yerine getirilmesi gerektiğini aktaran Erdoğan, gerekirse kapsamı daraltın, bu hakkın öncelikli olarak kadınlara verilmesi gerektiğini ve bir an önce uygulamaya alınmasını söyledi.