Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi!

Bu ay içerisinde hizmet vermeye başlaması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde bir takım incelemeler altına imza atan Erdoğan, kütüphanenin çok yakında milletin hizmetinde olacağını aktardı ve şimdiden hayırlı uğurlu olsun dedi.

Erdoğan, yerleştirme işlemlerinde de sona gelinen bazı kitaplarda da inceleme yaptı. Erdoğan'ın incelemelerle ilgili fotoğrafları, resmi Instagram hesabından da paylaşıldı. Erdoğan, yapmış olduğu paylaşımda Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin çok yakın zamanda milletin hizmetine olacağını, hayırlı uğurlu olmasını dilediğini ifade etti.