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Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde bir takım incelemeler altına imza atarak çalışmalarla ilgili olarak bilgiler aldı.
Bu ay içerisinde hizmet vermeye başlaması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde bir takım incelemeler altına imza atan Erdoğan, kütüphanenin çok yakında milletin hizmetinde olacağını aktardı ve şimdiden hayırlı uğurlu olsun dedi.
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