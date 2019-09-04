Flaş HaberCumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'a YHT müjdesi
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Erdoğan: "Siyasi hırsları, ihtirasları uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüze kimse set çekemez, kardeşliğimizi sağlam tutursak fitne tohumları asla boy veremez. Şehirlerimizi şu anda dolaşan fitne tüccarları var. İnanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecek."
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi!
Sivas Kongresi'nin 100. yılı sebebiyle düzenlenen törene katılım gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada müjdeli haberi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100. yılı sebebiyle düzenlenen törene katılım gerçekleştirdi. Ramazan Bayramı'na kadar Yüksek Hızlı Tren'i Sivas'a kadar ulaştıracaklarını açıkladı.
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