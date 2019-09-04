Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100. yılı sebebiyle düzenlenen törene katılım gerçekleştirdi. Ramazan Bayramı'na kadar Yüksek Hızlı Tren'i Sivas'a kadar ulaştıracaklarını açıkladı.

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Ramazan Bayramı'na kadar Allah izin verdiği takdirde Yüksek Hızlı Tren'i Sivas'a ulaştıracak olduklarını açıklayan Erdoğan, bazı kişilerin Sivas'a ne gerek var diyerek bu konuyu geçiştirdiğini, fakat kendilerinin ülkeyi muhasır medeniyetler üstüne çıkarmak için büyük bir çaba gösterdiğini anlattı. George buna nasıl biniyorsa, Sivas'da Ayşe'nin de Fatma'nın da binebileceğini anlattı. 2023'de hedeflere tam anlamıyla ulaşarak ecdada layık bir millet olduklarını göstereceklerini vurguladı.