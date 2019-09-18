Cumhurbaşkanı Erdoğan Öğrencilere Müjdeyi Verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı 2019 - 2020 Yılı Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde öğrencileri sevindirecek bir haber altına imza attı.

Kredi ve burs konularına değinen Erdoğan, lisans öğrencilerinin aylık 500 TL aldığını ifade etti. Şimdi yeni bir tabii zam daha getireceklerini dile getiren Erdoğan, ayrıca Yüksek Lisans öğrencilerine 1000 TL, doktora öğrencilerine ise 1500 TL ödeme yaptıklarını söyledi.

Burs ve kredi imkanlarından yararlanan kişi sayısının 1.613.000 olduğunu da dile getiren Erdoğan, öğrenci harcını kendilerinin kaldırıdğını; kıyamet koparanların ise şuan ortada olmadığını anlattı.