Son Dakika
Çocuk ishalse bol su içirin
Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp'a coşkulu karşılama
Hastanede diş hekimine bıçaklı saldırı
Kaçak yapıların yıkımına başlandı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya "uyuşturucu" darbesi
Gribin şifasını aşıda değil doğada arayın!
Minik şampiyondan Başkan Ertuğrul Çetin’e ziyaret
Afyonkarahisarlı Maden İhracatçılarının gurur gecesi
Keçiören'de hedef vatandaşın mutluluğu...
TUS sonuçları açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Öğrencilere Müjdeyi Verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 - 2020 Yılı Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde bir takım açıklamalar altına imza attı.

Gündem 18.09.2019, 12:24 Billdrt
Cumhurbaşkanı Erdoğan Öğrencilere Müjdeyi Verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı 2019 - 2020 Yılı Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde öğrencileri sevindirecek bir haber altına imza attı.

Kredi ve burs konularına değinen Erdoğan, lisans öğrencilerinin aylık 500 TL aldığını ifade etti. Şimdi yeni bir tabii zam daha getireceklerini dile getiren Erdoğan, ayrıca Yüksek Lisans öğrencilerine 1000 TL, doktora öğrencilerine ise 1500 TL ödeme yaptıklarını söyledi.

Burs ve kredi imkanlarından yararlanan kişi sayısının 1.613.000 olduğunu da dile getiren Erdoğan, öğrenci harcını kendilerinin kaldırıdğını; kıyamet koparanların ise şuan ortada olmadığını anlattı. 

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 18 Eylül 2019
İmsak 05:00
Güneş 06:25
Öğle 12:48
İkindi 16:17
Akşam 19:01
Yatsı 20:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@