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Cumhurbaşkanı Erdoğan Öğrencilere Müjdeyi Verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 - 2020 Yılı Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde bir takım açıklamalar altına imza attı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı 2019 - 2020 Yılı Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde öğrencileri sevindirecek bir haber altına imza attı.
Burs ve kredi imkanlarından yararlanan kişi sayısının 1.613.000 olduğunu da dile getiren Erdoğan, öğrenci harcını kendilerinin kaldırıdğını; kıyamet koparanların ise şuan ortada olmadığını anlattı.
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|5
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|2
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|P
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|4
|10
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|6
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|6
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|5
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|4
|4
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|4
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|4
|4
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