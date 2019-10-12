Cumhurbaşkanı Erdoğan Öldürülen Terörist Sayısını Açıkladı!

Operasyonda şuana kadar 109 teröristsin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Erdoğan, Tüm NATO ülkesi olanlara seslendiğini ifade ederek, başta Amerika diyerek sözlerine başladı ve Biz Türkiye'yiz, biz NATO üyesiyiz dedi. 5. maddenin gayet iyi bilindiğini aktaran Erdoğan, bu terör örgütlerinin NATO üyesi olan Türkiye'ye saldırdığını ve hiç kimsenin sessiz kalamayacağını, buna kimsenin hakkı olmadığını ifade etti.

Ardından Avrupa Birliği'ne seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey AB Kendinize Gelin" diyerek sözlerine devam etti ve Türkiye'nin operasyonunu işgal hareketi diye nitelendirdikleri takdirde işimizin çok kolay olduğunu, sınır kapılarını kaçıp 3.600.000 Suriyeli mülteciyi AB'ye göndereceğimizi belirtti.