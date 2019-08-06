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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek Bakan Kamilov'u kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov'u kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen...
Gündem 06.08.2019, 19:09
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul etti.
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