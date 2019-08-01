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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Birleşik Krallık'ın yeni...
Gündem 01.08.2019, 01:15
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı seçilmesi dolayısıyla Boris Johnson'u tebrik etttiği ve kendisine görevinde başarılar dilediği belirtildi.
Açıklamada, "Türkiye ve Birleşik Krallık'ın önemli bir stratejik ortak olduğunu belirten Cumhurbaşkanımız, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde de her alanda gelişeceğine inandığını ifade etmiştir" ifadelerine yer verildi.
Haber: ANKARA, ()
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