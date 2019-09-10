Cumhurbaşkanı’na suikast girişiminde flaş gelişme!

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FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden MAK timine mühimmat verdiği tespit edilen ve Eskişehir'de yakalanan eski astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö. (29), İzmir'e gönderildi.

Gündem 10.09.2019, 12:19 Emir Yılmaz

- FETÖ'nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden MAK timine mühimmat verdiği belirlenen ve Eskişehir'de yakalanan eski astsubay Abdülkadir Ö, soruşturmanın sürdüğü İzmir'e gönderildi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden MAK timine mühimmat verdiği tespit edilen ve Eskişehir'de yakalanan eski astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö. (29), İzmir'e gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kırmızıtoprak Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alınan zanlı, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan Abdülkadir Ö, soruşturmanın sürdüğü İzmir'e götürüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, görevinden ihraç edilen eski astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö'nün, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında görev yaptığı Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı 1 No'lu Cephaneliğinden, TSK Mühimmat Yönetmeliği'ne aykırı şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris giden MAK timine mühimmat verdiği yönünde deliller elde edilmesi üzerine soruşturma başlatmıştı. Eskişehir'de olduğu belirlenen zanlı, polisin düzenlediği operasyonda yakalanmıştı.
 

#ftö #15 temmuz #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #suikast amacıyla Marmarise giden MAK timi
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