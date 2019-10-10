Dehşete Düşüren Kaza: Kafasına Bariyer Saplandı!

Kaza, Bursa Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi civarında yaşandı. Alınan bilgilere göre, oldukça yüksek hızlı olduğundan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol ayrımındaki bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle birlikte yol ayrımındaki bariyer ön camdan içeri girdi ve kimliği henüz belirlenemeyen sürücününün kafasına isabet etti. Kazayı gören diğer sürücüler hemen polis ve sağlık ekiplerini bilgilendirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, polis ekipleri de olay yerini inceleme altına aldı. Bunun yanı sıra, olası bir kaza meydana gelmemesi için trafik tek şeritten sağlandı.