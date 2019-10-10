Dehşete Düşüren Kaza: Kafasına Bariyer Saplandı!
Bursa'da çok aşırı hızlı olduğu iddia edilen aracın sürücüsü, hızını alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ardından ise bariyere saplandı. Kazada ön camdan giren bariyer, sürücünün kafasına girdi. Sürücü olay yerinde hayata gözlerini yumdu.
Kaza, Bursa Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi civarında yaşandı. Alınan bilgilere göre, oldukça yüksek hızlı olduğundan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol ayrımındaki bariyere çarptı.
İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, polis ekipleri de olay yerini inceleme altına aldı. Bunun yanı sıra, olası bir kaza meydana gelmemesi için trafik tek şeritten sağlandı.
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