Deniz Depboylu Kimdir? Siyaset Hayatı ve Biyografisi

MHP'li Deniz Depboylu'nun Siyasi Hayatı

Türk siyasetinin en önemli kadın siyasetçilerinden biri olan Deniz Depboylu, Milliyetçi Hareket Partisi 26. Dönem Aydın Millet Vekili olarak meclise girmiş ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda aktif olarak çalışmalar yürütmektedir. 2015 Haziran seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden 4. Sıra Milletvekili olarak seçilmesine rağmen meclise girememiştir. Resmi olmayan seçim sonuçlara göre milletvekilliği onaylanan ancak yurtdışı oylarının açıklamasıyla bu sıfatını kaybeden Deniz Depboylu, 2015 yılındaki seçimlerde Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Ankara Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunu olan Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Deniz Depboylu, Psikolojik Danışman olarak başarılı bir meslek kariyeri yürütmektedir. Birçok bakanlıkta önemli kademelerde görevlerde bulunan Deniz Depboylu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve milletvekilliği dönemi öncesinde de kadın haklarına yönelik sayısız çalışmalarda bulunmuştur. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda çalışmalarda bulunan Deniz Depboylu, kadın haklarının ülkemizde gelişmesinde kilit bir rol oynamaktadır.

Başarılı meslek hayatı ve yükselen siyasi kariyeriyle Türkiye siyasetinin en ilgi çekici isimlerinden biri olarak hala Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu içinde de üst düzey yöneticilik görevlerini sürdürmektedir. Aydın Nazilli Belediye Meclisinde çeşitli görevlerde bulunarak, Türk siyaseti içindeki önemli kadın siyasetçilerinin başında gelmektedir.

Deniz Depboylu Kimdir?

Deniz Depboylu, 7 Haziran 1968 yılında Aydın’da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Aydın’da tamamlayan Deniz Depboylu, 1991 yılında üniversite eğitimi için Ankara’ya taşınmıştır. Ankara’da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalından başarıyla mezun olduktan lisansüstü eğitimine ve sertifika eğimlerine farklı üniversitelerde devam etmiştir.

1991 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalından mezun olduktan sonra , İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde çeşitli uzmanlık sertifika programlarına katıldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen, Aile ve Evlilik Terapisi alanında çeşitli eğitimler aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde uzun süre rehberlik ve danışman öğretmen olarak kadrolu görevlerde bulundu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde de farklı kademelerde hizmetlerde bulunan Deniz Depboylu, yerel yönetimlere aktif katılım göstermiştir.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde; Kent Meclisi Yürütme Kurulu Üyeliği , Kadın Meclisi Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği, Belediye meclis Başkan Vekilliği görevlerinde aktif olarak yerel siyaset görevlerinde bulunmuştur. Yerel yönetimlerde göstermiş olduğu başarı ve yetenek neticesinde dikkat çeken Deniz Depboylu, Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Aydın Milletvekili adayı olarak gösterilmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili olarak görev yapmıştır.

Deniz Depboylu, kadın ve çocuklar hakkında birçok farklı komisyonda ve projede de aktif olarak çalışmıştır. Yaptığı çalışmalar arasında; Cinsel İstismar ve Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismarın Araştırılması, Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar, Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesine yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde komisyonlar kurulmasında öncülük etmiş ve birçok komisyonda önemli çalışmalarda bulunmuştur. Meclis çalışmaları içinde saysızı komisyon konuşması yapmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine, çocuk, kadın ve aile yapısını tehdit eden unsurların alınmasına ön ayak olmuştur.

Deniz Depboylu, meclis içi yasama faaliyetleri arasında; Ruh Sağlığı Kanun Teklifi, TCK’da Değişiklik Yapılmasına Yönelik Teklif, Engellilerin Kamu Hizmetine Alınmasına Yönelik Kanun, Çocuk Hakları Koruma Komisyonu Kurulması Kanun Teklifi ve Türk Medeni Kanununda Değişiklik yapılmasına İlişkin Kanun Tekliflerinde ilk imza sahibi olarak Deniz Depboylu çalışmalar yürütmüştür. Türkiye’nin önemli sosyal meselelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alınması için önemli çalışmalarda bulunan Deniz Depboylu, bu alandaki çalışmalarında halen devam etmektedir.

2011 yılında işinden istifa ederek, Aile Danışma Merkezi kurmuş ve çalışmalarına özel sektörde aktif olarak devam etmiştir. Deniz Depboylu, evli ve iki çocuk sahibidir.

Deniz Depboylu Siyasi Kariyeri

Türkiye siyaseti içinde kadın, çocuk ve aile kurumlarının geliştirilmesi, istismar ve şiddet olaylarının azaltılması için önemli çalışmalarda bulunan Deniz Depboylu, siyasi kariyerine yerel yönetimlerde başlamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde 2012 yılında MHP Aydın Nazilli İlçe Teşkilatı Yönetimi içinde çeşitli görevlerde bulunmuştur.

2014 yılında yapılan Türkiye Yerel Seçimlerinde , Aydın Nazilli Belediye Meclis Üyesi olarak seçilerek yerel yönetimde aktif siyaset hayatına başlamıştır. Nazilli Belediye Meclis Üyeliği sırasında, Belediye Meclis Başkan Vekili görevini başarıyla yürütmüştür. Deniz Depboylu, 10 Şubat 2015 tarihinde bulunduğu görevden istifa ederek, 7 Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Aydın 4. Sıra Milletvekili olarak aday olmuş fakat bu dönemde meclise girememiştir.