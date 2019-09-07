Denizli Deprem Raporu Açıklandı!

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, 8 Ağustos 2019 tarihinde Bozkurt ilçesinde yaşanan ve tüm Türkiye'yi korkutan 6 şiddetindeki depremle ilgili bölgede çalıştıklarını ve incelemeleri bitirdiklerini iletti ardından ise raporu açıkladı.

Prof. Dr. Kumsar, depremin fay parçalarından birinin kırılması sonucunda yaşandığını, bölgedeki aktif olarak bulunan fayların ise 6,5 şiddetine kadar deprem yaratma riskinin olduğunu belirterek, hasarın binalarda zayıf yapı malzemeleri kullanılması sebebiyle oluştuğunu bildirdi.

Söz konusu fay hattı sebebiyle her an deprem olabileceği korkusu vatandaşların son zamanlarda imtihanı oldu. Ünlü deprem tahminçisinin de 7 şiddetine kadar deprem olacağını söylemesi bu tedirginliği daha da artırdı.