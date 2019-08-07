Destici: ABD önce terör örgütüne verdiği desteği kesecek

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın Fırat'ın doğusuna harekâtla ilgili yaptığı açıklamalar doğrultusunda buna karşı Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanının yaptığı açıklamalar kabul edilebilir cinsten değildir. Önce kendileri terör örgütüne verdikleri desteği kesecekler. Ne pahasına olursa olsun, buradan geri dönüş olmamalıdır" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, parti genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son 4 yıldır devletin terörün tüm unsurlarına karşı duyarlı ve ciddi topyekûn bir mücadele verdiğini söyleyen Destici, bu mücadelede hem ülke sınırları hem de ülke sınırları dışarısında ciddi neticeler alındığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve bazı batılı ülkelerin PKK-YPG- PYD'yi desteklemeye devam ettiklerini ifade eden Destici, hala binlerce TIR'la silah verildiğini kaydetti. Türkiye'nin Afrin operasyonu, Fırat Kalkanı Harekâtı, Pençe Harekâtı gibi çok kısa bir zamanda Suriye'nin Kuzeydoğusuna yönelik operasyonu da bir an önce başlatması gerektiğini belirten Destici, "Ne pahasına olursa olsun, buradan geri dönüş olmamalıdır. Hangi bedeli ödeyeceksek, bugün ödeyelim. Çünkü yarın daha ağır bedeller ödemek zorunda kalabiliriz. Dün Sayın Cumhurbaşkanının Fırat'ın doğusuna harekâtla ilgili yaptığı açıklamalar doğrultusunda buna karşı Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanının yaptığı açıklamalar kabul edilebilir cinsten değildir. Önce kendileri terör örgütüne verdikleri desteği kesecekler" dedi.

'ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDADIR'

Son açıklanan enflasyon rakamlarının yıllık yüzde 19,19 olduğunu hatırlatan Destici, hala vatandaşların belli kesimlerinin geçim şartlarında sıkıntılar yaşandığının gördüklerini söyledi. Destici, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 75 TL olduğunu söyleyerek, şunları söyledi:

"Şu anda asgari ücret açlık sınırının altında kalmış vaziyettedir. Yoksulluk sınırı da, 6 bin 780 TL'dir. Dolayısıyla bütün bu rakamlara baktığımız da, özellikle asgari ücretle çalışan onların bakmakla yükümlü olduğu ailelerinin açlık sınırı altında yaşam şartlarında hayatlarını devam ettirme zorluğu ile karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Genç işsizlikte de geçtiğimiz yıla göre, bir milyondan fazla yeni genç işsizin bu rakamlara eklendiğini görüyoruz. Genç işsizlikte rakamların yüzde 20’leri aştığını görüyoruz. Türkiye’nin hızla bu meselelerine çözüm bulması lazım. Bunun yolu şuradan geçiyor; istihdamı arttıracak, üretimi teşvik edeceğiz. Yatırımları yerli ver yerinde yapacağız."

'BAYRAMDAN ÖNCE BİR UZLAŞMA SAĞLANSIN'

Kamu işçileri ile hükümet arasında süren toplu sözleşmede henüz neticelenen bir durumun olmadığını kaydeden Destici, şöyle konuştu:

"Bu görüşmeleri 202 bin işçimiz adına TÜRK-İŞ yürütüyor. Açıklanan enflasyon rakamı ortada; yüzde 19,19. TÜRK-İŞ’in istediği ise, yüzde 15’tir. Aslında enflasyonun da altında bir rakam istiyor. Hükümet ise, yüzde 6+4 teklif ediyor. Rızkını elinin emeği, altının teri ile çıkaran bu işçi kardeşlerimizin hakkının verilmesini, bayramdan önce bu mutabakatın sağlanmasını, Toplu Sözleşme’nin imzalanmasını bir bayram havasında işçi kardeşlerimizin aileleri birlikte yaşamalarını bekliyoruz. Hükümet, işçilerimizden bunu esirgemesin. İnşallah bayramdan önce bir uzlaşma sağlansın. Biz burada devletin işçilerimize karşı bir fedakârlık yapmasını ve onların yaklaşık taleplerini kabul ederek, Toplu Sözleşme’nin imzalanmasını beklediğimizi ifade ediyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-BBP lideri Mustafa Destici açıklama

Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ/ANKARA, ()