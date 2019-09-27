Devlet Bahçeli'den Deprem Açıklaması: Çağrıda Bulundu!

MHP Lideri Bahçeli, Marmara Denizi'nde yaşanan ve 5.8 şiddeti bulunan depremi konu alarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar altına imza attı.

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Bahçeli, Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu ifade ederek; bu gerçeği kabul etmekten ve buna göre bir gelecek planlanması yapmaktan farklı bir seçenek olmadığının altını çizdi. Dünya'nın en büyük Türk şehri olan İstanbul'un meydana gelebilecek olası depremler karşısında hazırlıklı olmasının beka düzeyinde ehemmiyet arz ettiğini söyledi.

Bu günlerde sabırlı ve soğukkanlı bir şekilde hareket etmenin gerekli olduğunu anlatan Bahçeli, bunun yanı sıra felaket tellallarına kulak tıkamak, sosyal medyadan korku ve yalan haber yaymaya çalışan provakatör kişilere kesinlikle dikkatli olup uyanık davranmanın hayati nitelik taşıdığını belirterek, deprem risk ve tehilesine karşı her türlü önlemin alınacağına inancının tam olduğunu da sözlerine ekledi.