Devlet Bahçeli Mesaiye Ne Zaman Başlayacak?

23 Eylül tarihinde yaşadığı üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hastanede tedavi altına alınan Devlet Bahçeli'nin tekrardan siyaset arenasına döneceği tarih netleşti. MHP'li yöneticiler, grup toplantısını da yapamayan Bahçeli'nin ne zaman döneceğiyle ilgili net bir bilgi verdi.

MHP'li yöneticiler, Bahçeli'nin durumunun oldukça iyi olduğunu belirttiler. Bahçeli'nin yaklaşık 2 haftanın sonrasında gelecek günlerde mesaiye döneceğini belirttiler. MHP kurmayları, kendisine kalsa hemen gelecek fakat kendilerinin bu vesileyle dinlenmesini istediklerini ifade etti.