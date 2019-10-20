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Dikkat! Bunu Gördüğünüz Yerde Öldürüp Dondurun...

ABD'nin Georgia eyaletinde geçtiğimiz hafta, karada da yaşayabilen tatlı su balığı türünün aradan geçen yılların ardından tekrardan görülmesi büyük endişe yarattı.

Gündem 20.10.2019, 16:21 Billdrt
Dikkat! Bunu Gördüğünüz Yerde Öldürüp Dondurun...

Eyalet yetkilileri balıkların yanında aynı zamanda küçük canlılar, kurbağa ve kertenkele yiyerek beslenen "yılanbaş" isimli balıkların da bölgede görüldüğünü, bunların görüldüğü yerde hemen öldürülerek dondurulması çağrısı yaptı.

ABD'de 17 yıl önce ticareti kesin suretle yasaklanan yılanbaş balığı su dışında 3 günden fazla yaşayabilme özelliğine sahip. Karada yılan gibi kıvrılarak hareket ediyor ve oldukça hızlı ilerliyor. Balıkların karada kendilerini avlamakta olan başka bir canlı bulunmadığı için doğal dengeyi bozabileceklerinden ve habitata zarar verip büyük problemler yaşanabileceğinden korkuluyor.

Bir başka endişe kaynağı ise, her yıl 2 kez yumurtlayan bu hayvanların hızlı bir şekilde çoğalmaları oluyor. Geogia'da ortaya çıkan söz konusu balığın 11.000 nüfusu bulunan Gwinnet kasabası içerisinde bir gölde, balıkçıların oltasına takıldığı ifade ediliyor. Balıkçı tuttuğu balığın fotoğrafını çekerek tekrar suya bıraktı ve ardından ise Doğal Kaynakları Koruma Dairesi'ni konuyla ilgili bilgilendirdi.

Ardından gölde oldukça kalabalık bir ekiple yapılan aramalar sonucunda boyunun 70 cm olduğu öğrenilen bir yetişkin yılanbaş balığı ile 3 yavrusu yakalandı. Boyları 1 metreye kadar uzanabilen söz konusu balıklar Çin, Rusya ve Kore'de çiftliklerde yetiştirilmekte. Geçmişte 15 farklı eyalette ortaya çıkan söz konusu balıkların nasıl ortaya çıktığı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Akvaryumlarda da beslenmekte olan söz konusu balığın göle bir kişi tarafından atıldığı tahmin ediliyor.

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