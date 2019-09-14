Diyarbakır annelerine Antalya'dan destek konvoyu yola çıktı

- Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren annelere destek amacıyla Antalya'da buluşan gönüllüler, Diyarbakır'a uğurlandı

- 15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği Başkanı Meltem Kılınç: "Oraya destek olmaya gitmek isteyen anneler hiçbir şekilde korkmasınlar, cesur olsunlar. Çünkü ciğeri yanan bir anne zaten ne korkar ne de çekinir"

ANTALYA (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemine devam eden annelere destek amacıyla Antalya'dan bir grup gönüllü Diyarbakır'a uğurlandı.



Etiler Mahallesi'ndeki Hacı Yusuf Öztürk Camisi önünde bir araya gelen gönüllüler, yola çıkmadan önce basın açıklaması yaptı.



Grup adına konuşan 15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği Başkanı Meltem Kılınç, 15 Temmuz'da oğlu şehit olan bir anne olarak evlat acısını en iyi kendisinin bildiğini söyledi.





Diyarbakır annelerine Antalya'dan destek konvoyu yola çıktı



Akdeniz Dayanışma Platformu (ADAP) adına konuşan Yasemin Arslan ise Diyarbakır annelerinin durumunun masum ve sivil bir hareket olduğunu belirtti.



Açıklamanın ardından gruptakiler araçlarla Diyarbakır'a doğru yola çıktı.

Diyarbakır annelerine destek olmak için tüm annelere çağrıda bulunan Kılınç, "Oraya destek olmaya gitmek isteyen anneler hiçbir şekilde korkmasınlar, cesur olsunlar. Çünkü ciğeri yanan bir anne zaten ne korkar ne de çekinir. Oraya gidip destek olmak zorundalar. Çevre illerdeki bütün herkesin de bir an önce oraya gidip ailelere destek olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız da destek oluyor." diye konuştu.