Dolar Dakikalar İçerisinde 6.39'u Görüp İndi! Sebebi ne?
ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının artış göstermesiyle birlikte Asya piyasaları Pazartesi gününü düşüşle başlattı. Asya borsasında meydana gelen söz konusu hareketlilik, TL'nin de hızlı bir şekilde değer kaybetmesine sebebiyet verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü gerçekleştirdiği açıklamasında, Çin'e gönderme olarak ABD'ye ihtal edilecek her türlü ürüne %5 oranında ek gümrük vergisi getirecek olduklarını açıklamıştı.
Trump'ın bu açıklamasının öncesinde ise Pekin'de, Çin'e ithalatı gerçekleştirilecek olan ürünlere getirilen ek gümrük vergisinin artırılacağını duyurmuş ve karşılıklı ticaret savaşı başlamıştı.
Yuanda meydana gelen yüksek artışlar ve güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebin olumlu yönde gelişmesi, TL'nin de Asya piyasalarında Dolar karşısında erimesine sebebiyet verdi.
5.80'e İndi
TL'nin seans içi dolara karşılık değer kaybı %15'li seviyeleri de aştıktan sonra kur tekrardan düşüş göstermeye başladı ve 5.80 seviyelerinde dengelendi.
Dolar/TL Asya'da 5.80 seviyesinden işlem görmekte ve TL'nin dolar karşısındaki günlük değer kaybı ise %1'in daha da altına gerilemiş durumda. Piyasa takibinde olan analistler ise, TL'de meydana gelecek ve sert harekete yol açacak herhangi bir yeni gelişme bulunmadığına, şuanda piyasaların sakin olduğuna dikkat çekiyor .
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