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Dünya Şampiyonundan Devlet Bahçeli’yi ziyaret

İtalya’da düzenlenen Dünya Kickbox Şampiyonasında 57 kiloda şampiyon olan Batuhan Gümüştepe Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer parti yöneticilerini ziyaret etti.

Gündem 27.07.2019, 10:38 Tuğçe Hanım
Dünya Şampiyonundan Devlet Bahçeli’yi ziyaret

Dünya Şampiyonundan Devlet Bahçeli’yi ziyaret

İtalya’da düzenlenen Dünya Kickbox Şampiyonasında 57 kiloda şampiyon olan Batuhan Gümüştepe Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer parti yöneticilerini ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin elini öpen ve elde ettiği dünya şampiyonluğunun sevincini paylaşan Ankaralı Kickboxsçu Batuhan, şampiyonluk serilerine devam edeceği sözünü verdi.

ANKARA’NIN GURURU OLDU

2006 doğumlu olan Şampiyon Kickboxscu Batuhan Gümüştepe, Fransa’nın Strasbourg kentinde dünyaya geldi. Aslen Ankara Evren ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Batuhan, 4 yaşında spora başladığı ve 2018 yılında Fransa şampiyonu oldu.

2019 yılında ise İtalya’da yapılan Kickboks Dünya Şampiyonasında rakiplerini eleyerek Dünya Şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşadı.

#Dünya Şampiyonu #devlet bahçeli #italya #Batuhan Gümüştepe #Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet BAHÇELİ #dünya şampiyonu Batuhan Gümüştepe #mhp haberleri #Milliyetçi Hareket Partisi
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