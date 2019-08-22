Ekrem İmamoğlu 50 Kişiyi İşten Çıkarttı! Çalışanlar Mağdur...

İBB Medya AŞ'deki görevine herhangi bir gerekçe gösterilmeden son verilen bir grup basın açıklaması yaptılar. İBB'nin Saraçhane'de yer alan yönetim binasının önünde toplanan mağdur çalışanların adına Mihraban Çetinel açıklama yaptı.

Verilen işleri hakkıyla yaptıklarını ve hiçbir şekilde işte gerileme yaşamadıklarını aktaran Çetinel, İBB Medya A.Ş. çalışanları olarak, işe girdikleri andan bugüne kadar işinin hakkını verdiklerini, alın terleriyle sonuna kadar üretme gayreti ve çabası içerisinde olduklarını söyleyerek; Modyo TV, İBB TV ve diğer tüm yayın mecralarında İstanbullulara haber ve kültür sanat çalışmaları başta olmak üzere onlarca alanda bilgilendirme yaptıklarının altını çizdi.

İŞTEN ÇIKARMAYACAĞIZ DEMİŞTİ!

Kendilerinin her zaman emekten ve çalışıp üretmekten yana olduklarını belirten Çetinel, haksız ve hiçbir sebep gösterilmeden işten çıkarıldıklarını belirtip şiddetle kınadıklarını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde yaptığı her türlü programında kimseyi işten çıkarmayacaklarını söylediklerini belirten Çetinel, fakat bunu söyledikleri, söz verdikleri halde kendilerini 20 Ağustos 2019'da hiçbir gerekçe göstermeden çıkardıklarının altını çizdi.

İşten çıkarılanlar arasında özel kalem, müdür, şef, kameraman, muhabir, editör, teknik ekip ve idari personel bulunuyor. Toplam mağdur sayısı ise 50.