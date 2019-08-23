Son Dakika
Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'a Uğrayacak! HDP İle mi Görüşecek?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, birkaç gün önce "PKK ile işbirliği" yaptıkları gerekçesiyle görevden alınan büyükşehir belediye başkanlarına destek verdiği biliniyor. İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretinde HDP ile görüşüp görüşmeyeceği ise merak konusu oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batman'da katılım gerçekleştireceği düğün öncesinde Diyarbakır'a gidecek.
İBB Başkanı İmamoğlu, 31 Ağustos 2019 tarihinde CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın yeğeninin düğününde nikah şahidi olacak. Batman'a gitmeden önce Diyarbakır'a uğrayacak.
Diyarbakır'ın da aralarında yer olduğu 3 HDP'li belediye başkanının görevine son verilen İmamoğlu'nun yapacak olduğu ziyarette HDP'liler ile herhangi bir temasta bulunup bulunmayacağıyla ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Fakat birçok yazar İmamoğlu'nun ziyarette bulunacağını iddia ediyor.
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 23 Ağustos 2019
|İmsak
|04:29
|Güneş
|06:00
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:41
|Akşam
|19:43
|Yatsı
|21:08
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|1
|3
|2. Sivasspor
|1
|3
|3. Malatyaspor
|1
|3
|4. Denizlispor
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Trabzonspor
|1
|1
|9. Kasımpaşa
|1
|1
|10. Ankaragücü
|1
|1
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Gençlerbirliği
|1
|0
|13. Göztepe
|1
|0
|14. Kayserispor
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Beşiktaş
|1
|0
|17. Başakşehir
|1
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|1
|3
|2. Ümraniye
|1
|3
|3. Adana Demirspor
|1
|3
|4. Menemen Belediyespor
|1
|3
|5. Osmanlıspor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Erzurum BB
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Boluspor
|1
|0
|12. Adanaspor
|1
|0
|13. Altınordu
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. M. United
|2
|4
|5. Brighton
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Bournemouth
|2
|4
|8. Sheffield United
|2
|4
|9. Everton
|2
|4
|10. Burnley
|2
|3
|11. Norwich City
|2
|3
|12. Leicester City
|2
|2
|13. Wolverhampton
|2
|2
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Chelsea
|2
|1
|16. West Ham
|2
|1
|17. Aston Villa
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Sevilla
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
|5. Athletic Bilbao
|1
|3
|6. Atlético Madrid
|1
|3
|7. Deportivo Alaves
|1
|3
|8. Osasuna
|1
|3
|9. Granada
|1
|1
|10. Villarreal
|1
|1
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Valencia
|1
|1
|13. Eibar
|1
|0
|14. Real Betis
|1
|0
|15. Barcelona
|1
|0
|16. Getafe
|1
|0
|17. Leganés
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0