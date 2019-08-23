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Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'a Uğrayacak! HDP İle mi Görüşecek?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, birkaç gün önce "PKK ile işbirliği" yaptıkları gerekçesiyle görevden alınan büyükşehir belediye başkanlarına destek verdiği biliniyor. İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretinde HDP ile görüşüp görüşmeyeceği ise merak konusu oldu.

Gündem 23.08.2019, 09:29 23.08.2019, 10:28 Billdrt
Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'a Uğrayacak! HDP İle mi Görüşecek?
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batman'da katılım gerçekleştireceği düğün öncesinde Diyarbakır'a gidecek. 

İBB Başkanı İmamoğlu, 31 Ağustos 2019 tarihinde CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın yeğeninin düğününde nikah şahidi olacak. Batman'a gitmeden önce Diyarbakır'a uğrayacak.

Tarafsız Haber Ajansı tarafından verilen bilgilere göre, İmamoğlu'nun bu süre içerisinde şehirde bir takım ziyaretler gerçekleştireceği bildirildi. Fakat program hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Diyarbakır'ın da aralarında yer olduğu 3 HDP'li belediye başkanının görevine son verilen İmamoğlu'nun yapacak olduğu ziyarette HDP'liler ile herhangi bir temasta bulunup bulunmayacağıyla ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Fakat birçok yazar İmamoğlu'nun ziyarette bulunacağını iddia ediyor. 

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