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Ekrem İmamoğlu HDP İle Görüşmek İçin Diyarbakır'a Gidiyor!

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Batman CHP İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın düğününe katılım gerçekleştirmek için Batman'a gidecek. Öncesinde Diyarbakır'da HDP'li Mızraklı ile görüşeceği ifade edildi.

Gündem 29.08.2019, 16:50 Billdrt
Ekrem İmamoğlu HDP İle Görüşmek İçin Diyarbakır'a Gidiyor!

Diyarbakır üzerinden Batman'a geçiş yapacak olan İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı görüşmenin tüm detayları açıklandı.

Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nca terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğunun tespiti gerçekleştirilen ve ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Selçuk Mızraklı ile bir görüşme yapacak.

Ardından ise CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'na giderek basın toplantısı düzenleyecek olan İmamoğlu, PKK tarafından infaz edilen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin de kabrine ziyaret düzenleyecek.

HDP'li PKK ile işbirliği içerisinde olan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile gerçekleştireceği görüşmenin sonrasında Batman'daki düğüne katılım gerçekleştirecek olan İmamoğlu, tekrardan Diyarbakır'dan İstanbul'a gelecek. 

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