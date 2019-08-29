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Ekrem İmamoğlu HDP İle Görüşmek İçin Diyarbakır'a Gidiyor!
İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Batman CHP İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın düğününe katılım gerçekleştirmek için Batman'a gidecek. Öncesinde Diyarbakır'da HDP'li Mızraklı ile görüşeceği ifade edildi.
Diyarbakır üzerinden Batman'a geçiş yapacak olan İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı görüşmenin tüm detayları açıklandı.
Ardından ise CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'na giderek basın toplantısı düzenleyecek olan İmamoğlu, PKK tarafından infaz edilen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin de kabrine ziyaret düzenleyecek.
HDP'li PKK ile işbirliği içerisinde olan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile gerçekleştireceği görüşmenin sonrasında Batman'daki düğüne katılım gerçekleştirecek olan İmamoğlu, tekrardan Diyarbakır'dan İstanbul'a gelecek.
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