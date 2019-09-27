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Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul İçin Kötü Haber: Korkutan Açıklama!

İstanbul depremi dün büyük korku yaratırken, E-Devlet'te yer alan acil toplanma alanı sorgulama hizmetiyle birlikte vatandaşlara yönlendirme yapılacağı bildirildi fakat bugün İmamoğlu'nun yaptığı açıklama korkuttu.

Gündem 27.09.2019, 10:35 27.09.2019, 11:28 Billdrt
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul İçin Kötü Haber: Korkutan Açıklama!

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul depremi gündemiyle birlikte FOX TV ekranlarından izleyenlerle buluştu. İsmail Küçükkaya'nın programına katılan İmamoğlu İstanbul'un acil toplanma alanlarıyla ilgili büyük sıkıntıda olduğunu belirtti. 

İstanbul'da 1999 yılında 470 adet çok geniş çaplı toplama alanı tanımlandığını ifade eden İmamoğlu, bugün 20 yıllık sürede toplam 77 tane toplanma alanı olduğunu anlattı. Bugün sayılara bakıldığında İstanbul genelinde 2864 park v.b. alanların toplanma alanı olarak AFAD'a bildirildiği ifade ediliyor. Bu alanların "toplanma alanı" niteliğinde olmadığını ve gerekli şartları taşımadığını belirtti.

Güncel olarak bakıldığında İstanbul'da toplanma alanı olarak tanımlanan sayısının 10.022 olduğunu, bu alanlar arasında okul bahçelerinin de gösterildiğini belirtti. Acil toplanma alanlarıyla ilgili İstanbul'un sıkıntıda olduğunu ifade etti ve bu bahsi geçen 10.022 sayısının toplanma alanı niteliğini taşımadığını, bu niteliği taşıyan sadece 77 adet toplanma alanı olduğunu aktardı.

Kendilerinin 865 adet yeni toplanma alanı yapılabilecek olan yerler tespit ettiklerini ifade eden İmamoğlu, her şeyin hissedildiğini fakat depremin unutulduğunu söyledi. 

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