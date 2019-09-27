Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul İçin Kötü Haber: Korkutan Açıklama!
İstanbul depremi dün büyük korku yaratırken, E-Devlet'te yer alan acil toplanma alanı sorgulama hizmetiyle birlikte vatandaşlara yönlendirme yapılacağı bildirildi fakat bugün İmamoğlu'nun yaptığı açıklama korkuttu.
İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul depremi gündemiyle birlikte FOX TV ekranlarından izleyenlerle buluştu. İsmail Küçükkaya'nın programına katılan İmamoğlu İstanbul'un acil toplanma alanlarıyla ilgili büyük sıkıntıda olduğunu belirtti.
İstanbul'da 1999 yılında 470 adet çok geniş çaplı toplama alanı tanımlandığını ifade eden İmamoğlu, bugün 20 yıllık sürede toplam 77 tane toplanma alanı olduğunu anlattı. Bugün sayılara bakıldığında İstanbul genelinde 2864 park v.b. alanların toplanma alanı olarak AFAD'a bildirildiği ifade ediliyor. Bu alanların "toplanma alanı" niteliğinde olmadığını ve gerekli şartları taşımadığını belirtti.
Kendilerinin 865 adet yeni toplanma alanı yapılabilecek olan yerler tespit ettiklerini ifade eden İmamoğlu, her şeyin hissedildiğini fakat depremin unutulduğunu söyledi.
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