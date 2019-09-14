Ekrem İmamoğlu'nun Atadığı Müdür Eşine Şiddetten Uzaklaştırma Aldı!
BELTUR'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla müdür olarak atanan Ömer Güçlü Şeneler'in eşine sözlü ve fiziksel şiddet uygulaması sebebiyle uzaklaştırma kararı verildi.
Özel bir üniversitenin öğretim üyesi olan Çağla Şeneler, İBB Başkanı İmamoğlu'nun BELTUR'a müdür olarak atadığı Ömer Güçlü Şeneler'in kendisine fiziksel ve sözlü şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.
İşte o iddialar
İstanbul Aile Mahkemesi'ne dileçe veren Çağla Şeneler, 14 yıldır evli olduklarını ve bir çocuk sahibi olduklarını belirtti. Eşinin evlilik birliği içerisinde oldukça agresif, sinirli, sürekli saldırgan hareketlerde bulunduğunu anlattı. Eşinin bu tavırlarından dolayı artık aynı evde kalmaktan korktuğunu dilekçeye ekleyen Şeneler, can güvenliğinden endişe duyduğunu ifade ederek en az 6 ay koruma altına alınmak istediğini anlatı.
Mahkeme, Şeneler'in derhal evden uzaklaştırılmasına, eşinin görevde bulunduğu okula yakınlaşmamasına ve iletişim araçlarıyla hiçbir şekilde rahatsız etmemesine hüküm verdi. Koruma süresi boyunca da çocuğuna aylık 2.500 TL tedbir nafakası ödemesi kararı verildi.
Koruma kararına itirazda bulunan Şeneler, iddiaları reddederek; eşinin 2 yıl önceye ait kamera görüntülerini muhafaza ettiğini ve kötü niyetli davrandığını; oğluyla aylık yalnızca iki gün görüştüğünü ve baba ve evlat arasındaki ilişkinin koparıldığını, çocuğun bu süreçten zarar görmemesi adına bu kararın kaldırılmasını talep etti fakat mahkeme ret yanıtı verdi.
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