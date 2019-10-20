Emine Bulut Adım Adım Böyle Ölüme Gitmiş!
Eski eşi Emine Bulut'u bir lokantada boğazından bıçaklayarak öldüren güvenlik görevlisi Fedai Varan bugün mahkemeye çıktı. Mahkemede olayla ilgili yeni görüntülere yer verildi.
6 yıl önce yollarını ayırdığı eski eşi Fedai Varan tarafından bir lokantada 10 yaşında kızının yanında boğazından bıçaklandığı esnada "Ölmek istemiyorum" diye feryat eden ve tüm Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Emine Bulut, herkesi derinden hüzne boğmuştu.
Türkiye'nin gündemine oturan söz konusu olay sonrasında kaçarak kayıplara karışmaya çalışan güvenlik görevlisi Fedai Varan, polis ekiplerinin çalışması sonucunda kıskıvrak yakalandı ve ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Annesi, babası tarafından gözlerinin önünde vahşice öldürülen 10 yaşındaki F.B.V. ise devlet tarafından koruma altına alındı. Yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla da kendisine de kayyum ataması yapıldı.
Ölüme Adım Adım Böyle Gitmiş...
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