Emine Bulut Cinayetiyle Eşini Tehdit Eden Şahıs Tutuklandı!

İzmir Torbalı ilçesinde yaşayan S.Ç isimli şahıs, eski eşinin 10 yaşındaki kızının yanında vahşice öldürdüğü Emniyet Bulut cinayetiyle ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden "benim eşimin de son böyle olacak, dayanamıyorum, yapacağım" yazdı.

Boşanma Süreci Devam Ediyor

Söz konusu paylaşımı yapan şahsın şuanda boşanma sürecinde olduğu ve eşiyle ayrı evlerde yaşadığı tespit edildi. Şahsın ikamet adresini bulan Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, S.Ç.'yi Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan evinden gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte hemen adliyeye sevk edilen potansiyel katil S.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi için daha önce koruma kararı verilen S.Ç.'de "elektronik kelepçe" bulunduğu bilgisine ulaşıldı.