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Emine Bulut Cinayetiyle Eşini Tehdit Eden Şahıs Tutuklandı!
İzmir Torbalı ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden Emine Bulut cinayetini konu alarak bir paylaşım altına imza atan ve eşini bu vesileyle "benim eşimin de sonu bu olacak" yazısıyla tehdit eden kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir Torbalı ilçesinde yaşayan S.Ç isimli şahıs, eski eşinin 10 yaşındaki kızının yanında vahşice öldürdüğü Emniyet Bulut cinayetiyle ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden "benim eşimin de son böyle olacak, dayanamıyorum, yapacağım" yazdı.
Boşanma Süreci Devam Ediyor
Söz konusu paylaşımı yapan şahsın şuanda boşanma sürecinde olduğu ve eşiyle ayrı evlerde yaşadığı tespit edildi. Şahsın ikamet adresini bulan Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, S.Ç.'yi Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan evinden gözaltına aldı.
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