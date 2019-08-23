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Emine Bulut'un Görüntüleri Ortaya Çıktı: "Ölmek İstemiyorum"

Kırıkkale'de eski eşi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut isimli bir çocuk annesi kadının ölmeden önceki "Ben ölmek istemiyorum" dediği video ortaya çıktı. O esnada yanında bulunan 10 yaşındaki kızının ise "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı anlarda yine videoda yer alıyor.

Gündem 23.08.2019, 10:28 23.08.2019, 10:43 Billdrt

Kırıkkale'de 43 yaşındaki eski eşi Fedai Baran tarafından bıçaklanarak öldürülen 38 yaşındaki Emine Bulut'un, hastanede hayatını kaybetmeden önce olay yerinde çekilen videosu sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda.

Görüntüde 38 yaşındaki bir çocuk annesi talihsiz kadının boğazının tamamen kan içerisinde olduğu, kendisinin "Ben ölmek istemiyorum", kızının ise "Anne lütfen ölme" dediği duyuluyor. Twitter, Instagram, Facebook'ta kadın cinayetlerine tepki gösterildi.

Olay, 18 Ağustos tarihinde Menderes Caddesi'nde bulunan bir kafede yaşandı. Fedai Baran isimli şahıs, 4 yıl önce ayrıldığı eski eşi Eminet Bulut ve kızı F.B.B. ile bir kafede bir araya geldi. Fedai Baran ve Emniyet Bulut bu esnada tartışmaya başladı. Çok kısa süre içerisinde alevlenen tartışma sonucunda Fedai Baran yanında getirdiği bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde göğüs bölgesinin üzerinden defalarca kez bıçakladı.

Hayatını Kaybetti

Emine Bulut aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalırken, Fedai Baran ise hemen bir taksiye binerek kaçtı. Polis ekiplerine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralanan Emine Bulut ise olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B. ile birlikte ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne götürüldü. Hemen tedavi altına alınan talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunmayı başaramadı.

İfade Verdi

Kadını bıçaklayarak öldüren katil Fedai Baran ise Bahşılı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen şahıs mahkemede verdiği ifadesinde, çocuğun velayeti konusunda tartıştıklarını ve eski eşinin kendisine hakaret ettiğini, bunun ardından sinirlendiğini ve yanında gezdirdiği bıçağıyla bıçakladığını söyledi.

"Ben Ölmek İstemiyorum"

Emine Bulut'un olayın hemen sonrasında olay yerinde çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Fedai Baran'ın eski eşini bıçaklamasıyla birlikte kanlar içerisinde olan ve ayakta durmakta zorluk çeken Emine Bulut'un "Ben ölmek istemiyorum" diyerek kızına bakarak feryat ettiği görüldü. 10 Yaşındaki kızı F.B.B'nin ise "Anne lütfen ölme" demesi yürekleri dağladı. 

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#Emine Bulut #Emine Bulutun Görüntüleri
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