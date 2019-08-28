Emine Bulut'un Katili 9 Ekim'de Hakim Karşısına Çıkacak!

Kırıkkal'de eski eşi Emine Bulut'u henüz 10 yaşında olan kızının yanında boğazından bıçaklayarak vahşice öldüren F.V., 9 Ekim'de hakim karşısına çıkıyor.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının, cinayet zanlısı F.V. ile ilgili hazırladığı "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası isteminin yer aldığı iddianameyi kabul eden Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmanın 9 Ekim'de yapılmasına karar verdi.

Kimse Avukatlık Yapmak İstemiyor

Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında F.V. için görevlendirilen Kırıkkale Barosu'nda kaydı bulunan avukatların görevi kabul etmediği, şehir dışından da çok sayıda avukatın davaya müdahil olmak için başvuruda bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Emine Bulut Olayı

43 yaşındaki F.V. isimli katil, 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi üzerinde yer alan bir lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşında olan kızının yanında boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden birkaç kez bıçaklayarak canice öldürmüştü.

Talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunmayı başaramazken, kaçan F.V. ise Bahşılı ilçe girişince polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ardından ise adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet zanlısı F.V. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Kırıkkale 1 . Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve dava için 9 Ekim tarihi verilmişti.

F.V. ise tutuklu olarak kaldığı Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na sevkedildi.