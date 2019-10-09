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Emine Bulut'un Katili Bugün Yargılanmaya Başlayacak!

Kırıkkale'de 38 yaşındaki eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazını keserek öldüren Fedai Varan, bugün hakim karşısına çıkıyor.

Gündem 09.10.2019, 09:03 09.10.2019, 09:24 Billdrt
Emine Bulut'un Katili Bugün Yargılanmaya Başlayacak!
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Kırıkkale'de 10 yaşındaki küçük kızının yanında eski eşi Emine Bulut'un boğazını keserek öldüren 38 yaşındaki Fedai Varan bugün hesap verecek. Emine Bulut'u öldüren cani şahıs, "Canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçu sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.

Ağırlaştırılmış Müebbet

18 Ağustos 2019 tarihinde henüz 10 yaşındaki küçük kızının yanında eski eşi 38 yaşındaki Emine Bulut'u bi restoranda meydana gelen tartışma esnasında bıçaklayarak boğazını kesen 43 yaşındaki cani Fedai Varan hakkında canavarca hisle tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

"Ölmek İstemiyorum"

Emine Bulut cinayeti tüm Türkiye'nin gündemine oturmuş ve yürekleri dağlamıştı. Talihsiz kadının boğazından kanların aktığı anda söylediği "ölmek istemiyorum" sözleri izleyenleri dehşete düşürmüştü. 

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