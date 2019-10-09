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Emine Bulut'un Katili Bugün Yargılanmaya Başlayacak!
Kırıkkale'de 38 yaşındaki eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazını keserek öldüren Fedai Varan, bugün hakim karşısına çıkıyor.
Kırıkkale'de 10 yaşındaki küçük kızının yanında eski eşi Emine Bulut'un boğazını keserek öldüren 38 yaşındaki Fedai Varan bugün hesap verecek. Emine Bulut'u öldüren cani şahıs, "Canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçu sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.
Ağırlaştırılmış Müebbet
"Ölmek İstemiyorum"
Emine Bulut cinayeti tüm Türkiye'nin gündemine oturmuş ve yürekleri dağlamıştı. Talihsiz kadının boğazından kanların aktığı anda söylediği "ölmek istemiyorum" sözleri izleyenleri dehşete düşürmüştü.
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