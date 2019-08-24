Emine Bulut'un Katilini Kahraman İlan Etti!

Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özcen, skandal bir paylaşım altına imza atarak 10 yaşındaki kızının "anne lütfen ölme" feryatları ve kendisinin "ölmek istemiyorum" yakarışlarıyla canice öldürülen Emine Bulut'un katilini kahraman olarak ilan etti.

Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Facebook Grubuna paylaşım yapan Muhammet Özen, "Aslan parçası" diye nitelendirerek Fedai Baran'dan bahsetmeye başladı. Kendilerinin bu kadar olamadığını belirterek "meydanda karıyı boğazlamış, yüreğim buz gibi oldu" diyerek tüm Türkiye'yi şok etti.

Kendisinin de yetişkin kızının, eski eşinin genç sevgilisinin yanında olduğunu belirten Muhammet Özen, hiçbir babanın buna ciğerinin dayanmayacağını açıklayarak, bunu bu şekilde düşünen kimsenin olmadığını söyledi ve gerçek katilin Ömer Uğur Gençcan ve onu ortaya atayan tüm AK Partili vekiller olduğunu iddia ederek birgün mutlaka yargılanacaklar açıklamasında bulundu.

Yargıtay Daire Başkanı Hedefindeydi

Özen'in katil olarak nitelendirdiği Ömer Uğur Gençcan, boşanma davalarıyla ilgilenmekte olan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi başkanı olarak görev yapıyor.

Bu Gibi Birçok Paylaşımı Var

Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen'in paylaşımları bununla sınırlı değil. Bir yerel gazeteye "KARILARINI ÖLDÜREN ERKEKLERİ ALNINDAN ÖPÜYORUM" şeklinde bir röportaj vermiş. Ardından ise "tahrik ve suçluyu övme" suçlamaları sebebiyle 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılmıştı.