Emine Bulut'un Katilini Kahraman İlan Etti!
Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, eşi Emine Bulut'un boğazını keserek 10 yaşındaki kızının yanında vahşice ölümüne sebep olan katil Fedai Baran'ı kahraman ilan etti.
Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özcen, skandal bir paylaşım altına imza atarak 10 yaşındaki kızının "anne lütfen ölme" feryatları ve kendisinin "ölmek istemiyorum" yakarışlarıyla canice öldürülen Emine Bulut'un katilini kahraman olarak ilan etti.
Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Facebook Grubuna paylaşım yapan Muhammet Özen, "Aslan parçası" diye nitelendirerek Fedai Baran'dan bahsetmeye başladı. Kendilerinin bu kadar olamadığını belirterek "meydanda karıyı boğazlamış, yüreğim buz gibi oldu" diyerek tüm Türkiye'yi şok etti.
Yargıtay Daire Başkanı Hedefindeydi
Özen'in katil olarak nitelendirdiği Ömer Uğur Gençcan, boşanma davalarıyla ilgilenmekte olan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi başkanı olarak görev yapıyor.
Bu Gibi Birçok Paylaşımı Var
Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen'in paylaşımları bununla sınırlı değil. Bir yerel gazeteye "KARILARINI ÖLDÜREN ERKEKLERİ ALNINDAN ÖPÜYORUM" şeklinde bir röportaj vermiş. Ardından ise "tahrik ve suçluyu övme" suçlamaları sebebiyle 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılmıştı.
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