Emine Bulut'un Kızı İçi Ünlüler Seferber Oldu!

Aralarında Oğuzhan Koç, Reynmen, Ceylan Ertem'in yer aldığı birçok ünlü, elirini Emine Bulut'un kızına bağışlama amacıyla konser düzenleyecek olan Zeynep Bastık'a destek verdiler. Şarkıcıların tamamı Bastık'ın düzenleyeceği konserde sahne alacaklar.

Zeynep Bastık, 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü Çeşme Amfi Tiyatrosu'nda bir konser düzenleyecek. Konsere "Emine Bulut Destek Konseri" adını veren ünlü sanatçı, konser gelirlerini Emine Bulut'un kızının psikolojik desteği ve tüm eğitim masraflarının karşılanması için bağışlayacak olduğunu duyurdu. Bastık'ın bu duygulandıran hareketine diğer ünlüler de destek verdi.

Sanatçı dostlarından konsere destek vermesini ve katılmasını isteyen Bastık, destek olmak isteyen herkesle sahnesini paylaşmak istediğini, ne kadar büyüme yaşanırsa, ne kadar destek toplanırsa, kaç kişiye ulaşılırsa o kadar iyi olacağını belirtti. Çeşme Belediyesi ve Devlet Yetkililerinin de konserden kabul edildiği takdirde, bu kez kira / kesinti alınmaması talebinde bulundu.

Ünlüler Destek Verecek

Bastık'ın çağrısına tepkisiz kalmayan ünlüler destek vereceklerini açıkladılar. Anıl Piyancı, Aybüke Albere, Berkay, Can Ozan, Ceylan Ertem, Fikri Karayel, Grogi, Kalben, Jabbar, Oğuzhan Koç, Reynmen, Nev ve Yase konsere katılacaklarını belirttiler. Biletix komisyon hizmetinin alınmayacağı, Çeşme Belediyesi'nin de kirayı geri iade edeceği açıklandı.

Tüm Gelirler Bağışlanacak!

Zeynep Bastık'ın açılışını yapacağı ve ismi açıklanan bu sanatçılar dışında birçok sürpriz konuğunda katılım gerçekleştireceği Emine Bulut Destek Konseri'nde satışı gerçekleştirilen tüm biletlerin, Bulut ailesine bağışlanacağı bildirildi. Bastık ve ekibi, gelemeyecek durumda olanların da en azından 1 bilet alarak destekte bulunmalarını talep etti.