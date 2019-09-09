Emniyet Müdürü, Şehit Kızına Okulun İlk Günü Destek Verdi!

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 2015 yılı içerisinde Iğdır'da PKK'lı hainlerce şehit edilen polis memuru İbrahim Derindere'nin ilkokul çağına gelen küçük kızını evinden makam aracıyla aldı ve ardından okula bıraktı.

Iğdır'da bundan 4 yıl önce terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehadet şerbetini içen İbrahim Derindere'nin kızı Hafsa Derindere bugün ilkokula başladı.

Hafsa Derindere, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ulaştı ve okula ilk adımını birlikte atmak istediğini söyledi. Bu isteği kırmayarak olumlu ceavp veren Aktaş, şehit kızı Hafsa'yı merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde yer alan evinden makam aracıyla aldı.

Aldından ise 1. sınıfta eğitim görmeye başlayacak olduğu Çukurova İMKB İlkokulu'na bıraktı. Emniyet Müdürü Aktaş ve şehit hızı Hasta'yı okulun girişinde kurum yöneticileri karşılayarak okula aldı.

Aktaş, Hafsa'yı elinden tutarak sınıfa götürdü ve okulda ilk dakikalarında yanında bulundu. Şehit babasının bundan 4 yıl önce toprağa verildiği gün okul hayatına ilk adımını atan küçük Hafsa ise arkadaşlarının ilgi odağı oldu.

Kızının okula başlayacağı ilk gün yanlarında olduğundan dolayı teşekkür eden anne Derindere ise, bugün kızının okula başlamasının heyecanını yaşadıklarını belirtti. Aynı zamanda 4 yıl önce tam bugün eşini toprağa verdiklerini, mücadele ettiklerini ve sonuna kadar devam edeceklerini söyledi.

Emniyet Teşkilatının her zaman yanlarında olduğunu anlatan Derindere, bundan dolayı çok mutlu olduklarını; kendilerini kırmadıklarını söyledi. Kızının çok mutlu olduğunu anlatan anne, "Allah onlardna razı olsun" dedi.

Baba Derindere, Iğdır'da 8 Eylül 2015 tarihinde Dilucu Sınır Kapısı'na giden memurların güvenliğini sağladığı esnada PKK tarafından düzenlenen saldırı sonucunda şehit olan 13 polisin arasındaydı.