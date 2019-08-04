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Emniyet ve jandarmadan 81 ilde motosiklet uygulaması

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde yapılan 'motosiklet uygulaması'nda çalıntı kaydı bulunan 555 motosiklet ve 83 aracın yakalandığını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından dün ülke...

Gündem 04.08.2019, 12:07 04.08.2019, 12:53
Emniyet ve jandarmadan 81 ilde motosiklet uygulaması

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde yapılan 'motosiklet uygulaması'nda çalıntı kaydı bulunan 555 motosiklet ve 83 aracın yakalandığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından dün ülke genelinde 8 bin 36 ekip ve 37 bin 447 personelin katılımıyla, 3 bin 578 noktada eş zamanlı motosiklet uygulaması yapıldı. Uygulamada, tescilsiz motosiklet kullanımı ve kask kullanımı denetlendi. 292 bin 461 araç ve motosikletin kontrol edildiği uygulamada, 555 çalıntı ve aranma kaydı bulunan motosiklet ile 83 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç yakalandı. Uygulamada, 2 bin 411 araç ve motosiklet trafikten men edilirken 8 bin 21 motosiklet ve araca da idari para cezası uygulandı. 431 sürücüye adli ve idari işlem yapılırken aranma kaydı bulunan 379 kişi de yakalandı. Ayrıca yapılan uygulamalarda 2 ruhsatsız tabanca, 21 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 38.08 gram esrar, 10 uyuşturucu madde ve 340 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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