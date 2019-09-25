Erdoğan 25 Yıldır Hayal Ediyordu: Sonunda Gerçek Oluyor!

İnşa çalışmaları 2 yıl önce başlayan ve bu yılın sonuna kadar tamamlanması planlanan toplam 2.500 kişi kapasitesi bulunan Taksi Cami ilk kez görüntülendi. Cami'nin yıl sonuna kadar inşa çalışmalarında sona gelinip hizmet vermeye başlaması bekleniyor. Caminin inşa çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Erdoğan'ın tam 25 yıllık hayali gerçekleşecek. Erdoğan, 1994 yılında İBB Başkanlığı adayını açıkladığı esnada, gazetecilere Taksim'de bir cami yapma arzusunun olduğunu ifade etmişti.

İnşaatın son durumu havadan çekilen görüntülerle ortaya çıkan camiyle ilgili olarak bilgi aktarımında bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yıl sonuna kadar caminin camlarının takılacağını, dış kaplamalarının ise biteceğini ifade edildi. Ekim ayı sonuna kadar minarelerin de kaplanacağını ifade ederek iç süslemeler aşamasına geçileceğini anlattı.