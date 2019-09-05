Erdoğan AK Parti'de Değişim Sinyallerini Verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genişletilmiş il başkanları toplantısında yapmış olduğu açıklamalar, AK Parti'de köklü bir değişime gidileceğini işaretetti. Erdoğan, her şehrin en itbarlı, en azimli ve dinamik isimlerini AK Parti yönetimine taşıyacaklarının altını çizdi.

Yeni üye kazandırma çalışmasının AK Parti teşkilatlarının her zaman 1. öncelikli görevi olduğunu, İl, ilçe ve belde başkanlarının yeni üye ve kayıt işlemlerini herhangi bir aksama, duraklama meydana gelmeden devam ettirmelerinin büyük önem taşıdığını, şuanda AK Parti'ye üye olan kişi sayısının 10 milyondan fazla olduğunu, bu kadar büyük üye kaydına sahip başka bir parti bulunmadığını, üye listelerinin sürekli güncelleniğini; ölümler ve diğer sebeplerden dolayı düşen kayıtları da belirlediklerini aktardı.

Üye sayısında %95'ten fazlası ölüm kaynaklı 290.000 eksilme yaşandığının da altını çizdi.

Değişim Sinyalleri Verildi

Kongre sürecinde delgele listelerinde sürekli yenileme yapılması, beldelerden başlayarak sıra sıra ilçe ve il kongrelerinin aksatılmadan yapılması gerektiğini belirten Erdoğan, bu çalışmaların tamamını 2020 yılı Temmuz ayına kadar tamamlayacaklarını söyleyerek, Her şehrin en itibarlı, en azimli ve dinamik isimlerini AK Parti yönetimine alacaklarını söyleyerek, katılımcılardan AK Parti'yi ve davanın bayrağını yükseklere taşıyacak isimleri kongrelerde yeniden diriliş şölenine çevirmelerini istedi.