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Erdoğan Akıncı Üzerine İmzasını Attı! Binlerce Kişi Alkışladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'e katılım gerçekleştirerek birtakım açıklamalar altına imza attı. Erdoğan ayrıca burada sergilenen Türkiyed'nin tamamen yerli ve milli silahlı İHA'sı olan Akıncı'nın üzerine imzasını attı.

Gündem 21.09.2019, 16:34 Billdrt
Erdoğan Akıncı Üzerine İmzasını Attı! Binlerce Kişi Alkışladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte TEKNOFEST'e katılım gerçekleştirdi. Festivale katılanlara birtakım açıklamalar yapan Erdoğan, sonrasında ise TEKNOFEST'te dereceye girenlerin ödüllerini takdim etti. Vatandaşlarla da sohbet eden Erdoğan, sonrasında festival kapsamında sergiye açılan Türkiye'nin yerli ve milli SİHA'sı Akıncı'da incelemeler yaptı ardından ise imzasını attı.

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