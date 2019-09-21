Erdoğan Akıncı Üzerine İmzasını Attı! Binlerce Kişi Alkışladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte TEKNOFEST'e katılım gerçekleştirdi. Festivale katılanlara birtakım açıklamalar yapan Erdoğan, sonrasında ise TEKNOFEST'te dereceye girenlerin ödüllerini takdim etti. Vatandaşlarla da sohbet eden Erdoğan, sonrasında festival kapsamında sergiye açılan Türkiye'nin yerli ve milli SİHA'sı Akıncı'da incelemeler yaptı ardından ise imzasını attı.