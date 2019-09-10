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Erdoğan'dan ABD'ye Sert Tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye tepki.. YPG'ye 50.000 tırla yardım gönderilmesinin Türkiye'yi oldukça rahatsız ettiğini anlattı.

Gündem 10.09.2019, 14:32 10.09.2019, 14:44 Billdrt
Erdoğan'dan ABD'ye Sert Tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde; ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberinde bulunan heyeti kabul etti. Kabul sonrasında kameralar karşısına geçen erdoğan, ABD ve Türkiye arasındaki ticaret, Güvenli Bölge ve YPG'ye yapılan yardımlarla ilgili birçok açıklama yaptı. Yaptığı açıklamalarda ABD'ye sert çıktığını söyledi.

Güvenli bölge çalışmalarına başladıklaırnın altını çizen Erdoğan, Amerika'dan bu noktada beklentilerinin, terörle mücadele ve sığınmacıların huzurla eve dönmelerini sağlayacak güvenli bölge oluşturulması noktasında yardımcı olmaları olduğunu belirtti.

Şuanda 50.000'e yakın TIR'la birlikte, terörist gruplardan olan YPG'ye gerek araç, gerek mühimmat gerek gıda gibi birçok yardım gönderilmesinin Türkiye'yi oldukça büyük seviyede rahatsız ettiğini, bu araç gereç ve mühimmatların kimlere karşı kullanıldığını sert bir şekilde soran Erdoğan, bunları Türkiye'ye karşı kullandılarının altını çizdi ve bunu kabullenmenin hiçbir şekilde mümkün olmayacağının altını çizdi.

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#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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