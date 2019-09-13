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Erdoğan'dan Diyarbakır'daki Annelere Mesaj!
Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularına yanıt veren Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırıldığını söyleyerek HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından gazeteciler tarafından kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Gündeme dair önemli açıklamalar altına imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da bulunan annelerin oturma eylemiyle ilgili olarak, annelerin duruşunun asla sıradan bir olay olmadığını, hepsinin canının yandığını ifade etti ve kendisinin annelere şunu söylediğini iletti "Biz devlet olarak yanınızdayız ve süreci takip ediyoruz"
Diyarbakır'daki Terör Saldırı
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