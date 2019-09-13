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Erdoğan'dan Diyarbakır'daki Annelere Mesaj!

Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularına yanıt veren Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırıldığını söyleyerek HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.

Gündem 13.09.2019, 14:22 Billdrt
Erdoğan'dan Diyarbakır'daki Annelere Mesaj!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından gazeteciler tarafından kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Gündeme dair önemli açıklamalar altına imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da bulunan annelerin oturma eylemiyle ilgili olarak, annelerin duruşunun asla sıradan bir olay olmadığını, hepsinin canının yandığını ifade etti ve kendisinin annelere şunu söylediğini iletti "Biz devlet olarak yanınızdayız ve süreci takip ediyoruz"

Diyarbakır'daki Terör Saldırı

Diyarbakır'daki dün gece gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında açıklama yapan Erdoğan, ilk etapta 4 şehit olduğunu ardından bu sayının 7'ye yükseldiğini ve 10 kadar yaralı bulunduğunu anlattı. Allah'tan şehitlere rahmet ve yaralılara şifa dileyen Erdoğan, şehit aileleriyle teker teker görüştüğünü anlattı. Kendilerinin yıllardır aşiret olarak onlarca şehit verdiğini fakat hiçbirinin yıldıramadığını söylediklerini ifade eden Erdoğan, bu olayların terörle mücadele noktasında çok önemli olduğunu, kendilerinin mücadeleyi yılmadan devam ettireceğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu işten galip çıkacağını ifade etti. 

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