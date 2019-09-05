Erdoğan'dan Güvenli Bölge ile İlgili Sert Çıkış!

Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgeye de değinen Erdoğan, olmazsa kapıları açmak zorunda kalacağımızı belirtti. Ya destek verecekseniz verin, vermeyeceksiniz kusura bakmayın diyerek oldukça sert çıktı. Bu yükü yalnızca kendilerinin mi çekecek olduğunu söyleyerek sitem eden Erdoğan, AB başta olmak üzere dünyadan hiçbir destek alınamadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan yeni sistem tartışmalarıyla ilgili oldukça sert çıktı. CHP ve ortaklarının içine sinip sinmemesinin bir önemi olmadığını belirten açıklama yapan Erdoğan, bu sistem geriye dönüş olmadığını; sistemde uygulama kaynaklı bir takım eksikliklerin olabileceğini, kapsamlı çalışmayla tüm eksiklikleri tespt ettiklerini ve çözüm yollarını ortaya çıkardıklarını anlattı.