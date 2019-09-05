Son Dakika
Şanlıurfa'da İYİ Parti'den istifa
Bursa Büyükşehir Belediyespor'da transfer
Boris Johnson, Pence ve Netanyahu ile görüştü
"Ne gerek vardı bunlara diyen insanlarken"
Piyasalarda gün sonu
Arap Birliğinden "sığınmacılara eğitim garantisi" çağrısı
1. Uluslararası Kel Aliço Serbest Güreş Turnuvası
Borsa, günü yükselişle tamamladı
FETÖ zanlıları adliyeye sevk edildi
İngiltere'de erken seçim teklifi yeniden oylanacak

Erdoğan'dan Güvenli Bölge ile İlgili Sert Çıkış!

Yeni sistem tartışmalarını oldukça sert şekilde eleştiren Erdoğan, CHP ve ortaklarının içine sindirse de sindirmese de artık bu sistemden geri dönüş olmadığını söyledi.

Gündem 05.09.2019, 16:54 05.09.2019, 17:14 Billdrt
Erdoğan'dan Güvenli Bölge ile İlgili Sert Çıkış!
banner63

Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgeye de değinen Erdoğan, olmazsa kapıları açmak zorunda kalacağımızı belirtti. Ya destek verecekseniz verin, vermeyeceksiniz kusura bakmayın diyerek oldukça sert çıktı. Bu yükü yalnızca kendilerinin mi çekecek olduğunu söyleyerek sitem eden Erdoğan, AB başta olmak üzere dünyadan hiçbir destek alınamadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan yeni sistem tartışmalarıyla ilgili oldukça sert çıktı. CHP ve ortaklarının içine sinip sinmemesinin bir önemi olmadığını belirten açıklama yapan Erdoğan, bu sistem geriye dönüş olmadığını; sistemde uygulama kaynaklı bir  takım eksikliklerin olabileceğini, kapsamlı çalışmayla tüm eksiklikleri tespt ettiklerini ve çözüm yollarını ortaya çıkardıklarını anlattı.

banner62
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@