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Erdoğan'dan İdam Açıklaması: Benim Kararım Nettir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da bir etkinliğe katılım gerçekleştirdi. Emine Bulut cinayetiyle ilgili açıklama yapan Erdoğan, bunun alçaklık ve adilik olduğunu dile getirerek idama değindi.

Gündem 26.08.2019, 09:00 26.08.2019, 10:37 Billdrt
Erdoğan'dan İdam Açıklaması: Benim Kararım Nettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi derinden sarsan Emine Bulut cinayetiyle ilgili olarak açıklamalar yaptı ve idama değindi. Bunun alçaklık ve adilik olduğunun altını çizen Erdoğan, idamın söz konusu olduğu takdirde meclise geleceğini, meclisten geçtikten sonra ise kendisinin kararının oldukça net olduğunu belirtti.

"Ahdimiz Var"

4.5 aylık ara sonrasında Trabzon ile bir araya gelmenin kendilerini çok sevindirdiğini ifade eden Erdoğan, başlamadan önce kahraman şehitler adına bir fatiha okunmasını istedi. Türkiye'nin hiçbir şehidinin kahramanlığı ve fedakarlığının boşa gitmediğini ve gitmeyecek olduğunu belirtti. 22 teröristin hem içeride hem dışarıda vurulduğunu söyleyerek "Ahdimiz var, kararlılığımız var" dedi. İnlerine gireceğiz diye söz verdiklerini anlatan Erdoğan, büyük bir gururla "GİRDİK, GİRİYORUZ" dedi.

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#Emine Bulut #trabzon #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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