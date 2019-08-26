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Erdoğan'dan İdam Açıklaması: Benim Kararım Nettir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da bir etkinliğe katılım gerçekleştirdi. Emine Bulut cinayetiyle ilgili açıklama yapan Erdoğan, bunun alçaklık ve adilik olduğunu dile getirerek idama değindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi derinden sarsan Emine Bulut cinayetiyle ilgili olarak açıklamalar yaptı ve idama değindi. Bunun alçaklık ve adilik olduğunun altını çizen Erdoğan, idamın söz konusu olduğu takdirde meclise geleceğini, meclisten geçtikten sonra ise kendisinin kararının oldukça net olduğunu belirtti.
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