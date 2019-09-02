Erdoğan'dan İmamoğlu'na Sert Sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da yapılan toplu açılış töreninde gündeme ilişkin bir takım açıklamalar altına imza attı. Erdoğan'ın hedefinde bu kez İBB Başkanı İmamoğlu bulunuyordu. Erdoğan, İmamoğlu'nu terörle adı geçenlerle hareket etmekle sert şekilde suçladı.

Son seçim kampanyası gerçekleştirildiği esnada CHP'li belediye başkan adayları ve Genel Başkanların her konuda çok yüksek şeyler söylediklerini ve atıp tuttuklarını ileten Erdoğan, ulaşıma, süte, internete kadar her şeyi bedava yapmaktan başlayarak işçi çıkarmayacaklarına kadar onlarca söz verdiklerini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimseyi işten çıkarmayacaklarına dair çok sayıda açıklama yaptığını fakat şuanda bunun tam tersi yaşandığını ve işten çıkarılmaların başladığını anlatan Erdoğan, bu olaylar karşısında kendilerinin de verecekleri cevapların bulunduğunu anlatarak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili namus sözü verdiğini de ekledi.

Adayların bazılarının seçimi kazandıktan sonra vaatlerinin yerine getirilmesini beklediğini, Ankara'da kimsesiz çocukların sokağa atıldığını ve CHP'nin ses vermediğini, İstanbul'da sel felaketi yaşandığını ve İmamoğlu'nun tatile gittiğini, İzmir, Aydın Muğla'da olup bitenleri hiç söylemediğini anlatan Erdoğan, karşılarında hiçbir konuda verilen sözü tutmayan bir parti ve ekibinin yer aldığının altını çizdi.

İmamoğlu'na Sert Çıktı!

Bölücü terör örgütünün güdümündeki partiye verdikleri destek ve sözleri harfi harfine yerine getirdiklerini ileten Erdoğan, Diyarbakır'da İBB Başkanı'nın kimlerle neyi konuştuğunu sordu.

Bölücü terör örgütleriyle iş birliği içerisinde olmaları sebebiyle görevden alınan belediye başkanlarına destek verildiğini ifade eden Erdoğan, terör örgütünün güttüğü partinin borazanlığına soyunduklarını da söyleyerek, bunların ikiyüzlüğü ve nobranlığının millete karşı olduğunu anlattı.

Bugün milleti kandırdıklarını sanan kişi veya kişilerin gerçek yüzlernin ortaya çıkacağını ve o gün geldiğinde milletten hak ettiği cevabı alacaklarını sözlerine ekleyerek devam etti.

15 Temmuz 2016 tarihinden beri Cumhur İttifakı içerisinde kol kola mücadele verdikleri MHP ile büyük bir mücadele içerisinde olduklarını aktaran Erdoğan, gelecek süreçte 4 yıl seçimsiz bir dönem olduğunu, 2023 yılında Türkiye'yi iftiharla anlatılabilen bir yere getirebileceklerini anlattı.

Seçim öncesi buraya geldiğinde Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Konyalılara emanet etiğini, Konyalıların da emanete saygı duyarak en üste taşıdığını, genç çalışan, azimli ve derviş gönüllü belediye başkanının Konya'ya çok büyük hizmetler getireceğine inandığını, çok yüksek oy oranlarıyla birlikte kendisini gururlandıran Karatay, Meram ve Selçuklu ilçe belediye başkanlarını da tebrik ettiğini söyledi.