Erdoğan'dan Müjde! 29 Ekim'de Açılıyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapımı tamamlanan kütüphane için açılış tarihinin 29 Ekim olduğu müjdesini verdi.
Erdoğan, Odunpazarı Modern Müze'nin açılması sebebiyle düzenlenen açılış töreninde bir takım açıklamalar altına imza attı. Söz konusu müzenin hem Eskişehir'e hem de Türkiye'ye hayırlı olması dleklerinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japon ve Osmanlı mimarsinin bir arada olduğu ve modernleştiği şekilde tasarlanan, temelini bizzat kendisinin attığı söz konusu müzenin açılış törenini yapmanın büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğunun altını çizdi.
Erdoğan, kültür ve sanat alanında Türkiye'nin olması gerektiği yere gelmesini sağlamak için büyük mücadele verdiklerini dile getirerek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde yer alan ve Türkiye'nin en büyük kütüphanesi vasfı taşıyan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılacağını bildirdi. Şuanda kitap yerleştirme işlemlerinin devam ettiği söz konusu kütüphanenin açılışna sayılı günler kala büyük bir heyecan içerisinde olduklarının da altını çizdi.
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