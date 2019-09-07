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Erdoğan'dan Müjde! 29 Ekim'de Açılıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapımı tamamlanan kütüphane için açılış tarihinin 29 Ekim olduğu müjdesini verdi.

Gündem 07.09.2019, 16:27 Billdrt
Erdoğan'dan Müjde! 29 Ekim'de Açılıyor...

Erdoğan, Odunpazarı Modern Müze'nin açılması sebebiyle düzenlenen açılış töreninde bir takım açıklamalar altına imza attı. Söz konusu müzenin hem Eskişehir'e hem de Türkiye'ye hayırlı olması dleklerinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japon ve Osmanlı mimarsinin bir arada olduğu ve modernleştiği şekilde tasarlanan, temelini bizzat kendisinin attığı söz konusu müzenin açılış törenini yapmanın büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğunun altını çizdi.

Söz konusu müzey kültür sanat hayatına kazandıran iş adamı Erol Tabanca ve eşiyle birlikte müzenin tüm tasarım ve uygulama süreçlerinde emeği geçen herkesi teker teker tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Japonlara büyük teşekkürde bulundu.

Erdoğan, kültür ve sanat alanında Türkiye'nin olması gerektiği yere gelmesini sağlamak için büyük mücadele verdiklerini dile getirerek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde yer alan ve Türkiye'nin en büyük kütüphanesi vasfı taşıyan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılacağını bildirdi. Şuanda kitap yerleştirme işlemlerinin devam ettiği söz konusu kütüphanenin açılışna sayılı günler kala büyük bir heyecan içerisinde olduklarının da altını çizdi. 

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