Erdoğan'dan Önemli Eğitim Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde, yapımı tamamlanan okulların ortak açılış ve 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalar yaptı.

Çok farklı bir mekanda olduklarını belirten Erdoğan, bu mekanda Eğitim - Öğretim dünyasının 2019 - 2020 dönemini açtıklarını belirtti. Canlı bağlantı ile kendilerini takip eden Siirt, Van, Samsun ve İzmir'de bulunan tüm öğretmen, öğrenci ve velilere sevgilerini gönderdiklerini ileten Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Eğitimde Kalite Artacak

Asıl önemli işin bundan sonra başladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık hep birlikte eğitimde kalite artışı gibi daha çok emek ve çalışma isteyen işlere başvurulması gerektiğinin altını çizdi. Hukukta, idari düzende ve bürokraside olduğu gibi eğitimde de batıyı kopyalamanın tercih edildiğinin; ne Türk kültürünü, ne de batı kültürünü doğru bir şekilde aktaramadıklarını söyledi.

Batı kültürüne hayranlık duymaktan öte, katkısı olmayan tamamıyla kayıp nesiller yetiştirildiğini belirten Erdoğan, sınav odaklı, dar bir bakış açışı eğitim sisteminin en büyük handikaplarından birisidir dedi.

Öğrencileri, düşünmeye, soru sormaya, sanat, bilim gibi birçok farklı alanı keşfetmeye yönlendiremediklerini; insan formatlamanın dikta aracı olarak görüldüğünü söyledi. Yapılan reformların amaçlarından birisinin de bu oldukça sakat anlayışı ortadan kaldırmak dedi.

Çocukların ahlak, erdem, marifet ve karakter sahibi olabilmeleri için tüm güçleriyle çalışma yaptıklarını aktaran Erdoğan, 2018 yılı içerisinde paylaşımını yaptığı 2023 eğitim vizyonu belgesini çok büyük ve değeri büyük bir adım olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.

Vizyon belgesinin hayata geçmesi durumunda, eğitimin kalitesinde muhteşem bir artış olacağını dile getiren Erdoğan, bunun hayata geçmesi için eğitimin tüm paydalarının el ele vermesine bağlı olduğunu da ekledi. Öğretmenlerin, ailelerin sahiplenmesiyle birlikte bu hedefleri gerçekleştireceklerine inandıklarını ifade etti.