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Erdoğan'dan Sigara Tiryakilerini Üzecek Haber: Sigara Yasağı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigara tiryakilerini üzecek bir haber verdi. Sigara yasağını daha da genişletecek olduklarının altını çizen Erdoğan, şahsi araçlarda artık sigara içilemeyeceğini ifade ederek nargile ve elektronik sigaraya da yasak getirileceğini ifade etti.
ABD ziyaretinden önce basın mensupları tarafından kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sigara tiryakilerine oldukça kötü bir haber verdi. Sigara yasağının genişletileceğini ifade eden Erdoğan, bu yasağın şahsi araçlarda sigara içilmemesi, elektronik sigaraların ülkeye girişinin tamamıyla yasaklanmasıyla gerçekleştirileceğinin altını çizdi.
Nargile Açıklaması
Nargile konusunda da aynı şekilde mücadele vereceklerini ileten Erdoğan, nargilenin sigaradan daha zararlı olduğunu anlatarak, bu konuda medyadan da destek beklediklerini dile getirdi.
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