Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Bahçeli'nin gün içerisinde bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.