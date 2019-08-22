Erdoğan imzayı Attı: Çok Sayıda General ve Amiral Tayin Edildi!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde gerçekleştirilen yeni atamalar kapsamında; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olan 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olan 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olan toplam 27 komutan hakkında tayin kararı verildi.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları çerçevesinde TSK hakkında alınan tüm kararlar sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen onayla birlikte atama ve terfilerin tamamı Resmi Gazete'de yayımlandı.
127 General ve Amiralin Görev Yeri Değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla onaylanan atamalar kapsamında Kara Kuvvetleri'nde 75, Deniz Kuvvetleri'nde 25 ve Hava Kuvvetleri'nde toplam 27 komutanla ilgili atama yapıldı. Toplam 127 General ve Amiralin görev yeri değişti.
Hangi Komutan Nereye Atandı?
Atamalarda öne çıkan isimler şu şekilde sıralanıyor:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Yavuz Türkgenci, Şeref Öngay'dan boşalan Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı oldu.
4. Kolordu Komutanı olarak görev yürüten Korgeneral Ali Sivri, Ege Ordu komutanı olarak atandı.
Bir diğer önemli isim olan Korgeneral Sinan Yayla, vekaleten yürütmekte olduğu 2. Ordu Komutanlığı'nın asıl komutanı oldu.
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