Erdoğan Sanatçılara Tepki Gösterdi!
Malatya'da gerçekleştirilen bir toplu açılış töreninde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK tarafından yapılan ormanlara tepki göstermeyip sessiz kalan sanatçılara tepki gösterdi.
Malatya'da gerçekleştirilen bir toplu açılış töreninde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK tarafından yakılan ormanlarla ilgili herhangi bir şekilde tepki göstermeyen sanatçıları eleştiri yağmuruna tuttu. Erdoğan, PKK'nın "Biz yaktık" diyerek üstlendiği yangınları söyledi. Ardından ise İstanbul'da 12 ağacın yeri değiştirildi diye sanatçıların kıyamet kopardığını belirtti. PKK bu yangınları üstlendiğinde ses çıkarmayan şarkıcıları nerdesiniz? niye sesiniz çıkmıyor? Bunlar sanatçı değil, sanatçı müsveddesi diyerek eleştirdi. Bu sanatçıların dürüst olmadığını ileten Erdoğan, ikiyüzlü olduklarını açıkladı.
"İnsanlıktan Nasibinizi Almadınız"
Öğretmenleri kaçırarak ne yapacaklarını, uzman askerleri ve çavuşları kaçırarak ne yapacaklarını zannedeceklerini sordu. İnsanlıktan asla nasibini almadıklarını ifade eden Erdoğan, şuanda daha önceki zamanlarında Cumartesi Anneleri için Galatasaray Lisesi önünde gösteri yapmaya çalışan sanatçıların sessiz kaldığını belirtti.
Diyarbakır'a giden sanatçıların da olduğunu aktaran Erdoğan, o kişilere şahsı adına ve milleti adına teşekkürü borç bildiğini ifade ederek teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli Bölge) Bu iş öyle 3-5 helikopter uçuşuyla, 5-10 araç devriyesiyle, göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş değildir. Orada 1 milyon kişiyi iskan edebilmek için şehirleri ve kırsalıyla tüm bölgeyi fiil
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