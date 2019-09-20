Erdoğan Talimat Verdi: Diyarbakır'da Eylem Yapan Annelere...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına uyarıda bulundu. Diyarbakır annelerini derdi olanların ziyaret etmesi gerektiğini belirten Erdoğan, oturma eylemini AK Parti organize ediyor gibi bir algı oluşturulmak istendiğini, buna müsaade edilmemesi gerektiğini belirtti.
Türkiye'nin gündeminde olan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde, PKK'lı teröristler tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden annelerin düzenlediği oturma eylemi her geçen gün aile sayısı artarak devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son zamanlarda başta ünlü isimler olmak üzere Diyarbakır'a gerçekleştirilen ziyaretlerle ilgili açıklama yaptı. Bazı parti kurmayları ve milletvekillerinin Diyarbakır'a giderek annelere destek vermek istediğini ifade eden Erdoğan, Diyarbakır annelerini sadece ve gerçekten derdi olan insanların ziyaret etmesi gerektiğini, suni gidişler yapılmaması gerektiğini, çünkü bu ziyaretleri AK Parti organize ediyormuş gibi bir hava oluşturulmak istendiğini, buna müsaade edilmemesi gerektiğini ve her şeyin kendiliğinden gelişmesini istedi.
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