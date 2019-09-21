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Erdoğan ve İmamoğlu Bir Araya Geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendisinden randevu talebinde bulunan İBB Başkanı İmamoğlu arasında gelecek günlerde bir görüşme yapılacak. Görüşme de vakıfların ele alınması bekleniyor.

Gündem 21.09.2019, 11:24 Billdrt
Erdoğan ve İmamoğlu Bir Araya Geliyor!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinden randevu talebinde bulunarak sık sık görüşmek isteyen İBB Başkanı İmamoğlu ile birkaç gün sonra bir görüşme yapacak. Görüşmede vakıflar konusunun da gündem konusu halini alması bekleniyor.

"Yardım Edin" Çağrısına Talimat

Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında bakanlara, belediyeler tarafından gelen her türlü "makul" yardım talebinin karşılanması talimatı verdi.

İmamoğlu Bu Daha Başlangıç Demişti

İmamoğlu, İBB'den vakıflara aktarılan paralarla ilgili olarak, geçmişte meydana gelen ihmallerle ilgili olarak oldukça sıkı tespitler altına imza attıklarını ve çok acı resimler gördüklerini; henüz işin başında olduklarını belirtti. Şuandan itibaren iptal edilen vakıf kaynakları adına 357.000.000 TL'lik bir sürece nokta koyduklarını iletti. Bunun içerisinde yalnızca tek bir vakfa aktarılan 56.000.000 TL'lik yemek desteği bölümünün de olduğunu dile getirmişti.

Bu ve bunun gibi konuları Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

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