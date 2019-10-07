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Ermeni Sporcu, Ringde Türk Sporcuyu Öldürmek İstedi!
Rafael Abrahayam isimli Ermeni bir dövüş sporcusu, Türk rakibi Batuhan Akduman'ı ringte boğarak öldürmek istedi. Hakemin ayırma çabaları herhangi bir etki göstermedi. Akduman, ringde boğulmanın etkisiyle fenalaşarak bayıldı.
Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran dövüş sahnesi izleyenleri sinirlendirdi. Ermeni dövüşçü Rafael Abrahamyam ve Türk dövüşçü Batuhan Akduman maça çıktı. Müsabaka esnasında Ermeni dövüş sporcusu, Türk sporcu Batuhan Akduman'ı boğarak öldürmek istedi.
Alanda hazır bekleyen sağlık ekipleri baygınlık geçiren Akduman'a hemen müdahale ederken, Ermeni dövüşçünün rahat tavırları gözden kaçmadı.
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