Esad İdlib'i Bombardımana Tuttu: 500.000 Kişi Türkiye'ye Doğru Gelmeye Başladı!

Suriye'nin kuzeyinden bir göç dalgası gelmeye başladı. Yerel kaynaklar, Türkiye'ye doğru yola çıkan Suriyeli sayısının 500.000 olduğunu belirtiyor.

Cephe hatlarını ara ara vurarak korku vermeye devam eden Esad rejimi, sabah saatlerinden bu saatlere kadar İdlib Kefrenbil ilçesi ile Cercenaz Beldesi, Tuh, Deyr Şarki, Tel Mennis, Marşimarin, Maarethırme ve Şeyh Mustafa köylerini bombadırmana tuttu ve çok yoğun atışlar yaptı.

500.000 Kişi Türkiye Yolunda

Rejimin, sivil yerleşim bölgelerine yapmış olduğu saldırıları yeni ve büyük bir göç hareketinin sinyalcisi oluyor. Türkiye'ye yakın olan söz konusu bölgelere doğru yönelen sivil Suriyeli halk sayısının 500.000'e ulaştığı bildiriliyor.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan haberlere göre, bu kişilerin henüz sınır bölgesine ulaşım sağlayamadığı, fakat saldırıların devam etmesiyle birlikte İdlib'den çıkanların Türkiye sınırına yöneleceğinin kaçınılmaz bir gerçek olduğu belirtildi.

Hem Türkiye, Hem Avrupa

Sayının 500.000 binle sınırlanmayacağını da ekleyen kaynaklar, İdlib'de bu sayının 2 katına yakın korunmasız sivilin bulunduğunu; yeni bir göç dalgasının Türkiye'yi olduğu gibi direkt olarak Avrupa'yı da etkileyeceğini belirttiler.